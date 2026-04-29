Дверь в другой мир: как нацпроект помогает МСП развивать экспорт

Выйти на рынок другой страны для среднего и малого бизнеса часто непросто, тем более что для них остро стоит вопрос, как добиться узнаваемости бренда за рубежом. У небольших организаций, как правило, нет штатных опытных юристов и маркетологов, знакомых со спецификой торговли в конкретной стране.
В этих условиях государство протягивает МСП руку помощи. Комплексную поддержку отечественные предприниматели получают по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Рассказываем, как она устроена.
Один сертификат — много преимуществ.
Одна из ключевых инициатив нацпроекта — программа «Сделано в России». Компании-участники бесплатно и добровольно проходят сертификацию продукции. Эксперты могут оценить товары, которые планируется продвигать на мировом рынке, по одному из пяти критериев на выбор. Сертификат можно получить по направлениям «Надежность», «Качество», «Уникальность», «Экологичность» и «Органическое происхождение». Обладатели сертификата могут наносить на продукцию логотип программы — «птицу» в цветах российского триколора. Он демонстрирует соответствие высоким стандартам производства.
Помимо этого, компания, прошедшая экспертизу, пользуется дополнительными возможностями. Во-первых, продукция в приоритетном порядке попадает в ассортимент Национальных магазинов на международных электронных торговых площадках. Во-вторых, компанию приглашают участвовать в рекламно-информационных кампаниях, выставках и бизнес-миссиях, которые помогают продвижению на зарубежных рынках.
Природное богатство Югры.
Сертификат «Сделано в России» уже получили более 31 тыс. отечественных товаров и услуг.
В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году одним из первых в регионе получил сертификат на свои товары Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария». Это предприятие работает с 1998 года, и за прошедшие десятилетия оно превратилось из небольшого завода в одного из главных переработчиков рыбы в ХМАО.
Сырье комбинат заготавливает самостоятельно. Благодаря этому в производство идет свежая местная рыба, а не замороженная и привезенная издалека. В ассортименте компании более 230 наименований, одних только консервов свыше 30 видов.
Экспорт «Санта-Мария» активно развивает с 2018 года. Тогда один из первых контрактов заключили на поставки в Казахстан. Этого удалось добиться по итогам Международной выставки InterFood в Астане.
Сейчас по программе «Сделано в России» компания продолжает участвовать в мероприятиях для экспортеров. За последние годы продукцию комбината представили на крупных отраслевых выставках в Дубае, Эр-Рияде, Алматы, Харбине.
Рыбные деликатесы из ХМАО доступны покупателям в магазинах Беларуси, Азербайджана, Сербии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Поставки в Казахстан также продолжаются. В ближайшем будущем список могут пополнить Кувейт и Египет.
Космические технологии.
Еще один участник программы «Сделано в России» — бренд Modengy из Брянска. Предприятие разработало и с 2017 года серийно производит специальные составы, которые помогают снизить трение внутри механизмов, защитить их от износа и коррозии. Такие сухие смазки называют антифрикционными покрытиями.
Технология Modengy позволяет продлить службу деталей из самых разных материалов: металла, резины, пластика, керамики, кожи, дерева. После обработки устройства можно использовать даже в экстремальных условиях, в том числе погружать в морскую воду и запускать в космос.
В России именно Modengy предлагает покупателям самый широкий постоянный ассортимент антифрикционных покрытий. За рубежом уникальные технологии из Брянска тоже неизменно вызывают интерес. Отечественные защитные составы уже закупают в Казахстан, Беларусь, Азербайджан и другие страны. Потенциал разработок по достоинству оценили представители промышленных предприятий из Ирана, ОАЭ, Таиланда и Китая.
Поиску новых иностранных клиентов способствует участие компании в международных мероприятиях для экспортеров. Так, например, 20−22 апреля продукцию Modengy включили в экспозицию стенда «Сделано в России» на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. На площадке представители бренда получили шанс продемонстрировать достижения потенциальным партнерам и сразу же наладить с будущими покупателями диалог.
Приглашение на крупнейшую выставку.
Основанный в 2020 году бренд одежды и аксессуаров Vua-lya из Калининграда тоже сотрудничает с Центром поддержки экспорта, чтобы закрепиться на международном рынке. Компания специализируется на авторских изделиях из натуральных материалов. Самые популярные модели фирмы — удобные сумки-тоут из жаккардовых гобеленов с эксклюзивными принтами.
Уже два года подряд бренд участвует в Международной выставке индустрии моды CPM — Collection Premiere Moscow. Это крупнейшее подобное отраслевое мероприятие не только в России, но и в Центральной Азии. Ежегодно на площадке собираются представители в среднем около 900 компаний из 30 стран.
Региональный Центр поддержки экспорта помогает команде Vua-lya организовать поездку в Москву и арендовать стенд, вести переговоры с потенциальными покупателями из-за рубежа.
Небольшие компании на глобальном рынке.
Всего в России насчитывается уже более 60 тыс. экспортеров, которых можно отнести к категории малого или среднего бизнеса. За рубеж отправляются одежда и аксессуары локальных брендов, еда, стройматериалы, оборудование.
Подать заявление и получить меры поддержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» компании могут онлайн. На цифровой платформе «Мой экспорт» действует удобная система «одного окна». Через сервис можно воспользоваться услугами не только Российского экспортного центра, но и профильных федеральных, региональных органов власти, институтов развития. Вся необходимая документация уже собрана на сайте, так что нужные акты и разрешения достаточно запросить через личный кабинет.
На сегодняшний день на платформе «Мой экспорт» зарегистрированы уже более 46 тыс. компаний. В 2025 году с помощью единого цифрового сервиса они оформили 1,16 млн услуг.