Держал пистолет у лица и кричал, что убьёт: 31-летнюю калининградку избили и едва не застрелили в гостях у подруги

Калининградка Анастасия была избита в квартире знакомой и пережила страшные часы. Её били по голове и пинали, засунули в рот дуло пистолета с угрозами «вышибить мозги». Следствие возбудило дело, но квалифицировало обвинение как нанесение лёгкого вреда здоровью, хотя считает, что её хотели убить. Анастасия рассказала «Клопс» эту жуткую историю.
Анастасия приехала из Тюменской области и несколько лет живёт в Калининграде с сыном-школьником, работает в сети магазинов. Вечером 27 марта она после работы зашла в гости к подруге, где уже была ещё одна их знакомая — Ольга. Девушки выпили по коктейлю, потом Ольга пригласила Настю к себе в Черняховск с ночёвкой. Они вызвали такси.
Роковая поездка.
По пути домой Ольга сказала, что ей надо забрать молодого человека по имени Сергей.
"Я в Черняховске была впервые. Помню, он ждал нас на улице Гагарина. Сел в такси явно пьяный. У Ольги мы сидели на кухне, пили чай. Было уже за полночь.
Сергей был в комнате, кричал оттуда какие-то гадости, оскорблял её.
Я сказал Ольге, что он мне не нравится: разговаривает по-хамски, некрасиво себя ведёт по отношению к ней. У него манера общаться какая-то бандитская. Сравнила Сергея с её погибшим мужем: мол, тот был военный, очень хороший мужчина, а этот — хам. Он услышал мои слова, вбежал на кухню и встал надо мной. Начал оскорблять, я ответила, он всё не унимался и хамил — я не выдержала и дала ему пощёчину. И тут началось…" — вспоминает женщина.
Бил стволом в лицо и по голове.
Мужчина повалил её со стула на пол, бил по голове и телу кулаками, пинал, хватал за волосы. Девушка лежала на полу на спине, пытаясь защититься от ударов — их было не меньше десятка.
"В какой-то момент я потеряла сознание. Когда пришла в себя, оказалось, что я лежу на полу, но уже в коридоре. Сергей стоял рядом со мной, упёршись коленом в пол, другая нога была перекинута через меня.
Я пыталась его оттолкнуть. Тот кричал, что сейчас завалит меня.
После этого достал пистолет из-за пояса брюк и размахивал перед лицом. Я кричала, а он будто не слышал, был крайне агрессивен, держал за руки и бил стволом пистолета по голове и лицу. Я пыталась освободиться, поворачивала голову в разные стороны. Удары пришлись в район глаза, переносицы, губ, щеки, груди.
Потом он давил дулом пистолета в грудь, а затем заталкивал ствол мне в рот.
Это было кошмарно: я не знала, что он сделает в следующий момент. При этом он кричал, что убьёт меня, вышибет мозги, проталкивая ствол всё дальше в горло. Он порвал мне рот, небо. Я боролась сколько могла, а потом просто закрыла глаза и перестала сопротивляться… В какой-то момент всё прекратилось, он вытащил пистолет из моего рта и вышел из квартиры«, — рассказывает собеседница “Клопс”.
Девушка говорит, что этот кошмар продолжался около часа. В квартире находился сын Ольги — школьник около 11−12 лет. Мальчик так кричал, что к утру охрип и не мог разговаривать. Сама хозяйка пыталась заступиться и оттащить буйного кавалера, но он не обращал на неё внимания и лишь отпихивал.
Уговаривали забрать заявление.
Пострадавшая позвонила в 112, на скорой её увезли в местную ЦРБ. Ольга поехала вместе с Настей. Когда женщины вернулись домой, к ним приехала полиция. Анастасия рассказала, что произошло, и написала заявление.
Она утверждает, что сначала Ольга поддерживала и подтверждала её слова, но позже начала просить не доводить дело до суда. На потерпевшую давили и через других подруг.
«Сергей звонил мне, но я не хочу с ним разговаривать. Ольга предлагала 150 тысяч, потом 200 и 300. Сказала мне: “Ты же хороший человек, зачем ты заявление написала?”.
Я отказалась от денег и не забрала заявление. Это опасный человек, жестокий, и она его тоже боится.
Думаю, если его не наказать, и другие пострадают, и она тоже в опасности«, — объясняет собеседница “Клопс”. Она добавляет, что когда пыталась оттолкнуть агрессора, могла поцарапать его: мужчина написал встречное заявление в полицию о телесных повреждениях.
Дело возбудили по «лёгкой» статье.
Анастасия прошла судебно-медицинскую экспертизу — она показывает результаты и свои фото после избиения. На её лице и теле множество травм, синяков и ссадин, в том числе отпечатки от дула пистолета на груди, рваные раны во рту и на губах. По мнению эксперта, всё это лёгкий вред здоровью. Женщина уверена — её хотели убить, и угроза была реальной.
«Экспертиза подтвердила: синяки по всему телу, след от ствола на груди. Но в итоге дело возбудили по ст. 115 УК РФ (“Причинение лёгкого вреда здоровью”). Следователь говорит: “Орудие преступления не найдено”. Но меня же убивали, при чём тут это?» — возмущается пострадавшая.
Настя отмечает, что ей дали «дельный» совет: согласиться на выплату 150 тысяч рублей и «самую лёгкую статью».
В среду, 29 апреля, Анастасии и нападавшему назначена очная ставка. Она признаётся, что боится идти без адвоката. Потерпевшая направила заявление в СК России на имя Александра Бастрыкина. Она просит переквалифицировать обвинение на более тяжкое: угроза убийством. Ответа пока не получила.
Женщина подчёркивает: она хочет огласки, поскольку опасается, что виновник отделается минимальным взысканием и отомстит: «Есть ощущение, что там всё схвачено».
Пригласили на беседу в СК.
В среду, 29 апреля, Анастасии позвонили из регионального Следственного комитета. Девушку пригласили на беседу после поданной накануне жалобы. «Клопс» следит за развитием событий.
Что говорят в полиции.
13 апреля в региональном УМВД сообщили, что житель Черняховска стал фигурантом уголовного дела после нападения на гостью своей возлюбленной. В полицию поступило заявление от 31-летней женщины о нанесении ей телесных повреждений.
Предварительно установлено, что жительница Калининграда приехала в гости к подруге и повздорила с 32-летним ухажёром приятельницы.
«Злоумышленник в разгар ссоры несколько раз ударил женщину по голове, лицу и груди, используя неустановленный предмет», — указывают полицейские. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время полицейские устанавливают орудие преступления.