Более 150 человек поучаствовали во Всероссийском экодиктанте в Омске

Участниками Всероссийского экологического диктанта в Омске стали 153 человека, сообщили в Министерстве образования Омской области. Мероприятие было направлено на повышение экологической грамотности и организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Диктант прошел в главном корпусе Омского педагогического университета. Участниками стали студенты вуза, а также учащиеся Омского педагогического колледжа № 1 и колледжа «Синергия». Им предстояло ответить на вопросы, посвященные бережному взаимодействию с окружающей средой, сохранению природных ресурсов и экологической безопасности.
Напомним, экологический диктант проходит в России ежегодно и охватывает тысячи участников по всей стране.
