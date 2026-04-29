Более 150 человек поучаствовали во Всероссийском экодиктанте в Омске

Основными участниками мероприятия стали будущие педагоги.

Источник: Национальные проекты России

Участниками Всероссийского экологического диктанта в Омске стали 153 человека, сообщили в Министерстве образования Омской области. Мероприятие было направлено на повышение экологической грамотности и организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Диктант прошел в главном корпусе Омского педагогического университета. Участниками стали студенты вуза, а также учащиеся Омского педагогического колледжа № 1 и колледжа «Синергия». Им предстояло ответить на вопросы, посвященные бережному взаимодействию с окружающей средой, сохранению природных ресурсов и экологической безопасности.

Напомним, экологический диктант проходит в России ежегодно и охватывает тысячи участников по всей стране.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.