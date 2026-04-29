Сроки строительства ФОКа с бассейном и катком в Чкаловске снова перенесли

Сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком в Чкаловске снова перенесли. К работам планируют приступить в 2029—2030 годах при получении софинансирования. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
«Из-за дефицита бюджета плановые сроки выполнения работ были скорректированы. Актуальный график реализации проекта следующий: разработка проектной документации — 2028 год, начало строительства — 2029−2030 годы при получении софинансирования», — говорится в комментарии.
В 2024 году сообщали, что на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чкаловске выделяют 1,2 миллиарда рублей. Здание должно появиться на улице Докука, 33. К строительству ФОКа планировали приступить в 2027 году.
В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют плавательный бассейн площадью 480 квадратных метров, крытый каток с искусственным льдом, а также спортивный зал. Ранее власти планировали построить комплекс в 2024—2025 годах.