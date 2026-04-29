Сроки строительства ФОКа с бассейном и катком в Чкаловске снова перенесли

Сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком в Чкаловске снова перенесли. К работам планируют приступить в 2029—2030 годах при получении софинансирования. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на своей странице «ВКонтакте».