В Барабановской школе Оренбуржья прошел урок по предпринимательству

Открытый урок «Значение и роль предпринимательства» провели для старшеклассников школы в селе Барабановка Новосергиевского района Оренбургской области, сообщили в местной администрации. Профориентационное занятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Перед школьниками выступили индивидуальные предприниматели Ольга Давыскиба и Екатерина Мордвинцева, которые поделились своим опытом в бизнесе. Также с ребятами поговорили директор центра поддержки бизнеса Наталья Кольцова и специалист МФЦ Екатерина Студенихина.
Наталья Кольцова рассказала ученикам о видах предпринимательской деятельности, направлениях бизнеса, которые активно развиваются в районе, и государственных программах поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей.
В завершение урока гости ответили на все вопросы школьников и вручили им информационные материалы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.