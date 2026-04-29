В Барабановской школе Оренбуржья прошел урок по предпринимательству

Перед ребятами выступили представители местного бизнес-сообщества, рассказав о развитии МСП в районе.

Открытый урок «Значение и роль предпринимательства» провели для старшеклассников школы в селе Барабановка Новосергиевского района Оренбургской области, сообщили в местной администрации. Профориентационное занятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Перед школьниками выступили индивидуальные предприниматели Ольга Давыскиба и Екатерина Мордвинцева, которые поделились своим опытом в бизнесе. Также с ребятами поговорили директор центра поддержки бизнеса Наталья Кольцова и специалист МФЦ Екатерина Студенихина.

Наталья Кольцова рассказала ученикам о видах предпринимательской деятельности, направлениях бизнеса, которые активно развиваются в районе, и государственных программах поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей.

В завершение урока гости ответили на все вопросы школьников и вручили им информационные материалы.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.