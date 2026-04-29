Сохранение исторической памяти обсудили на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде

Встреча председателя городской Думы, члена партии «Единая Россия», кавалера трех орденов Мужества Евгения Чинцова и военного корреспондента МИА «Россия сегодня» Дмитрия Радченко с молодежью на тему «Мужество и слава защитников Отечества», а также лекция писателя, подполковника Захара Прилепина состоялась в рамках просветительского марафона Знание. Первые в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.
Оба разговора были посвящены тому, что помогает человеку сохранять достоинство и верность своей стране в переломные времена. Участники встреч говорили о боевом братстве, поддержке близких, правде и ответственности слова, роли исторической памяти и о том, почему культура и личный опыт вместе формируют образ Родины и чувство сопричастности к ее судьбе.
Евгений Чинцов рассказал, что особенно остро единство ощущается там, где рядом оказываются разные люди, объединенные одной общей задачей. По его словам, настоящее чувство плеча проявляется не в словах, а в готовности поддержать другого, взять на себя ответственность и идти вперед вместе.
«Когда люди разных возрастов, разных национальностей, разных религий объединяются, им даже говорить это не нужно. Они готовы и отдают свои жизни для человека, которого даже ни разу раньше не встречали. Это, конечно же, самое ценное, что только есть у нашего народа», — сказал он.
Особое место в разговоре заняла тема поддержки, которую защитники получают от детей и молодежи. Евгений Чинцов признался, что письма детей становятся для многих военных настоящим источником внутренней силы и помогают сохранять стойкость даже в самых трудных обстоятельствах.
«Когда получаешь письмо ребенка, которого ты ни разу не видел, ты понимаешь, для кого ты это делаешь. Я сам лично видел, когда на переднем крае, на линии боевого соприкосновения бойцы просто достают эти письма и читают. И это работает как дополнительная пластина бронежилета — вера в правое дело реально спасает», — поделился Чинцов.
Военный корреспондент МИА «Россия сегодня» Дмитрий Радченко рассказал о своей работе в зоне боевых действий и о том, почему сегодня особое значение приобретают точность, проверка источников и бережное отношение к фактам. Особое значение в этой работе имеет личный опыт и личные переживания.
«Я не могу как корреспондент давать свое мнение. Я могу показывать мнение людей с места. Посмотрите на них — там по глазам все видно. Когда тебе рассказывают то, что люди сами пережили, ты же это чувствуешь», — объяснил журналист.
По словам Радченко, в условиях большого количества фейков и информационных вбросов корреспонденту необходимо перепроверять данные, разбираться в происхождении сообщений и сохранять максимальную объективность, передавая прежде всего факты и свидетельства людей с места событий.
Отвечая на вопросы о программе «Время героев», Евгений Чинцов подчеркнул, что президент России Владимир Путин инициировал ее для того, чтобы участники специальной военной операции могли продолжить служение стране уже в новой сфере — на муниципальном, региональном или федеральном уровне.
Также лекторы говорили с молодежью о важности изучения истории, внимательного отношения к информации и личной дисциплины. Лекторы посоветовали ребятам больше обращаться к отечественным фильмам и книгам, которые помогают понять характер народа и цену единства.
Далее перед участниками марафона выступил подполковник, писатель Захар Прилепин с лекцией «Одна страна — одна судьба: Россия глазами писателя». Он говорил о миссии литератора, о связи прошлого и настоящего, о том, как культура помогает человеку понять время, в котором он живет, и найти нравственные ориентиры. По словам писателя, литература не может существовать отдельно от судьбы народа, потому что подлинное слово всегда связано с жизнью страны и ответственностью за нее.
«Если литератор, поэт или писатель не вовлечен в жизнь своего народа, в жизнь своей нации, то труд его по сути бесполезен. Когда кто-то говорит: “Я вне политики”, нужно понимать, что политика — это просто форма жизни народа, форма жизни нации. Все, что с нами происходит — мир, война, промышленность, развитие, деградация — это и есть политика, ее непосредственные результаты. Представить себе вне политики Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского невозможно, потому что они отвечали за все происходящее в стране — и за судьбу отдельного человека, и за судьбу всей огромной России», — отметил Прилепин.
Отдельное внимание писатель уделил исторической памяти и образу собственных героев в национальной культуре. Он подчеркнул, что нашей молодежи особенно важно не терять связь со своей историей, своим языком и своей литературной традицией, поскольку именно в них сохраняется живое представление народа о самом себе. Так можно сохранить в себе свою суть, свое лицо, свой язык.
Марафон Знание. Первые проходит с 28 по 30 апреля и охватывает 10 городов во всех федеральных округах страны. В первый день к марафону присоединились Москва, Барнаул, Махачкала, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Тверь, Якутск и Донецкая Народная Республика. Во второй день программа продолжится в Москве и Нижнем Новгороде, в третий — в Москве, Нижнем Новгороде и Астрахани. Главная площадка марафона — Центральный выставочный зал «Манеж» в столице.
