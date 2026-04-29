Калининградская школа заплатила 50 тысяч рублей семье мальчика, которого побили на перемене

В Калининграде суд взыскал со школы компенсацию вреда в пользу ребенка, которого на переменке поколотил одноклассник. Образовательное учреждение выплатило семье пострадавшего мальчика 50 тысяч рублей. О решении сообщает пресс-служба областного суда.
Известно, что конфликт случился в помещении школы в ноябре 2024 года — одноклассник ударил ребенка в ухо.
Тот почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Суд встал на сторону пострадавшего и привлек учебное заведение к ответственности.
