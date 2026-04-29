Оренбургская область завоевала награды Интеллектуальной олимпиады ПФО

Команда Оренбургской области получила награды по итогам XI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО», сообщили в региональном департаменте молодежной политики. Торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады, организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», состоялась в конце марта в Саранске.
В конкурсе инженерных команд представители Оренбуржья заняли третье место, а еще студенты победили в номинации «Музыкальная магия» конкурса медиапродуктов «Зеркало времени: наследие прошлого — код будущего».
В общем зачете лидером стала команда Республики Мордовии, второе место заняла сборная Кировской области, а третье — команда из Республики Татарстан.
Отметим, окружной проект направлен на привлечение молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности. Участники турнира состязались в шести направлениях: управленческие поединки, парламентские дебаты, робототехника, программирование, конкурс инженерных команд и «Что? Где? Когда?».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.