Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградца будут судить за повреждение фотозоны «Пятиконечная звезда» на площади Победы

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил мусорную урну в конструкцию фотозоны.

В Центральный районный суд поступило уголовное дело о повреждении световой фотозоны «Пятиконечная звезда», установленной в Калининграде к 80-й годовщине штурма Кёнигсберга. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, вечером 6 апреля 2025 года 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 4 на площади Победы, взял мусорную урну и бросил ее в конструкцию фотозоны. В результате объект получил повреждения, была нарушена целостность конструкции.

Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ — как повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное с целью причинения ущерба их историко-культурному значению.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении даты судебного разбирательства.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше