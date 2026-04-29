В Воронеже подвели итоги региональной «Студвесны»: Гран-при взял ВГУ

В этом году фестиваль объединил более одной тысячи участников из 15 вузов столицы Черноземья. На конкурс было подано около 230 номеров, из которых жюри отобрало порядка 15 лучших для гала-концерта. Студенты представили вокальные, танцевальные, театральные и оригинальные постановки, включая модное дефиле с авторскими образами.