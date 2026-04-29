В Воронеже подвели итоги региональной «Студвесны»: Гран-при взял ВГУ

В Воронеже состоялся гала-концерт регионального этапа фестиваля «Студенческая весна», по итогам которого Гран-при получил Воронежский государственный университет. Финал творческого форума прошел 28 апреля в сити-парке «Град».
В этом году фестиваль объединил более одной тысячи участников из 15 вузов столицы Черноземья. На конкурс было подано около 230 номеров, из которых жюри отобрало порядка 15 лучших для гала-концерта. Студенты представили вокальные, танцевальные, театральные и оригинальные постановки, включая модное дефиле с авторскими образами.
Почетными гостями церемонии стали заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов и руководитель управления молодежной политики региона Сергей Афанасьев.
Дмитрий Маслов, обращаясь к участникам, отметил, что «Студенческая весна» в регионе давно стала частью культурной традиции и важной школой социальных навыков для молодежи. По его словам, участие в подобных проектах помогает студентам учиться командной работе, ответственности и публичному самовыражению.
Сергей Афанасьев сообщил, что следующим этапом для победителей станет всероссийский форум, который летом пройдет в Красноярске.
По итогам регионального конкурса в командном зачете золотым лауреатом стал ВГТУ, серебряным — ВГАУ, бронзовым — ВГПУ. Главную награду фестиваля — Гран-при — получил ВГУ.
Отдельно в этом году впервые вручили специальную номинацию «Прорыв года». Ее присуждают вузу, чьи участники набрали наибольшее число призовых мест во всех категориях. Первым обладателем награды стал Воронежский государственный педагогический университет.
Фестиваль «Студенческая весна» остается крупнейшей площадкой студенческого творчества в регионе и используется как кадровый и имиджевый инструмент вузов, позволяя им конкурировать за активную и талантливую молодежь.