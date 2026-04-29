Власти назначили дату публичного обсуждения материалов по масштабной стройке в Рыбачьем на Куршской косе

В Рыбачьем на Куршской косе назначили общественные слушания по будущей стройке на берегу залива. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте администрации Зеленоградского района.
Слушания пройдут 6 мая в 11:00 в культурно-досуговом центре посёлка. Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке до 5 мая. Если планируете ехать на авто — вам выпишут бесплатный пропуск.
Организатором выступает региональное министерство природных ресурсов, заказчиком проекта указана компания «СпецАвтоТранс».
Речь идёт о предварительных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Проект включает строительство международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса, а также реконструкцию гидротехнических сооружений. На первом этапе планируется создание необходимой инфраструктуры, формирование искусственного острова и проведение дноуглубительных работ в бухте Куршского залива.
Замечания и предложения участников примут в ходе слушаний. Их зафиксируют в итоговом протоколе.
Экологи негативно отозвались о проведённой оценке воздействия на окружающую среду.