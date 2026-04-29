Скрининг выявил наследственные болезни у 39 малышей в Новосибирской области

Исследование ввели в регионе с января 2023 года.

Источник: Национальные проекты России

Расширенный неонатальный скрининг за три года помог выявить наследственные заболевания у 39 младенцев в Новосибирской области, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина. Исследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«С 1 января 2023 года был введен расширенный неонатальный скрининг. За три года мы выявили 39 ребятишек с грозными наследственными заболеваниями, и все они получают необходимое лечение. Если заболевание выявляется сразу после рождения, еще до того, как у ребенка появятся симптомы, это позволит не просто сохранить жизнь ребенка, но и сохранить его качество жизни, предупредить инвалидизацию», — отметила Анохина.

Расширенный неонатальный скрининг выявляет 41 тяжелое наследственное заболевание, включая такие патологии, как спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты, наследственные болезни обмена.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.