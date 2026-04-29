Скрининг выявил наследственные болезни у 39 малышей в Новосибирской области

Расширенный неонатальный скрининг за три года помог выявить наследственные заболевания у 39 младенцев в Новосибирской области, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина. Исследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«С 1 января 2023 года был введен расширенный неонатальный скрининг. За три года мы выявили 39 ребятишек с грозными наследственными заболеваниями, и все они получают необходимое лечение. Если заболевание выявляется сразу после рождения, еще до того, как у ребенка появятся симптомы, это позволит не просто сохранить жизнь ребенка, но и сохранить его качество жизни, предупредить инвалидизацию», — отметила Анохина.
Расширенный неонатальный скрининг выявляет 41 тяжелое наследственное заболевание, включая такие патологии, как спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты, наследственные болезни обмена.
