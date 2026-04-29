Сын нижегородского писателя Прилепина ушел штурмовиком на СВО

Источник: Живем в Нижнем

21-летний сын нижегородского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина подписал контракт и отправился на СВО. Об этом пишет ТАСС.

Игнат Прилепин воюет в штурмовом подразделении. Он вступил в отряд диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданного его отцом с соратниками в 2023 году. Уточняется, что сын писателя находится в зоне спецоперации уже пять месяцев.

Сам Захар Прилепин заключил контракт на участие в СВО в октябре 2025 года. Он проходит службу в Добровольческом корпусе. Срок контракта истекает в конце мая, однако общественный деятель заявлял о желании продлить его. Ранее писатель защищал Отечество в составе Росгвардии.

Напомним, нижегородский писатель Захар Прилепин получил медаль «За проявленную доблесть».

