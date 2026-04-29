Праздник «У Победы наши лица, у Победы нет границ» прошёл в ДК ГАЗ

В числе праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ДК ГАЗ состоялся традиционный концерт «У Победы наши лица, у Победы нет границ». Организаторами выступили Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение Союза пенсионеров России.
Торжественное мероприятие посвящено памяти участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В ДК собрались пенсионеры из 58 муниципальных округов Нижегородской области и Нижнего Новгорода — всего 1200 человек.
«У меня в руках портрет моего дедушки, Большакова Сергея Васильевича. Он прошёл войну, был инвалидом, но обладал огромной силой духа. И этот дух он передал мне», — поделился председатель Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгород, региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Владимир Тарасов. «Знаете, после таких концертов люди потом три-четыре месяца живут под впечатлением — они приехали, поздравили друг друга, пообщались. Этот позитив передаётся молодёжи, показывает, как надо жить, радоваться жизни и быть патриотом своей страны. У нас в проекте “Старшее поколение” много мероприятий. В этом году стартует спартакиада, а по субботам в пяти парках Нижнего Новгорода планируется проводить активные площадки. Они будут включать скандинавскую ходьбу, зарядку, подвижные игры. Программа ориентирована не только на пенсионеров, рассчитываем, что будут приходить их внуки и дети. Вот это настоящая связь поколений», — добавил он.
Важной частью события стала традиционная минута молчания. Участники почтили память героев. Гости пришли на концерт с портретами родственников — фронтовиков Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников СВО. Перед началом программы все артисты вышли на сцену с фотографиями своих дедов и прадедов-ветеранов.
«Такие концерты — это разговор по душам, где каждый чувствует себя частью чего-то огромного и нерушимого. Для нас, участников СВО, ветераны Великой Отечественной — это наши учителя. Они не учили нас стрелять, но они воспитали в нас главное: не сдаваться, любить Родину и защищать её до конца. Этот праздник — он про нашу общую правду, про жизнь и смерть, про то, за что мы все в ответе», — подчеркнул заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, участник СВО, кандидат предварительного голосования «Единой России» в Государственную Думу Российской Федерации Дмитрий Грачев.
В завершение торжественной части мероприятия Дмитрий Грачев вручил медаль за поддержку специальной военной операции Павлу Юдину. Приказ о награждении подписан Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным. Павел Юдин — известный нижегородский бард, организатор гумконвоев и концертов в госпиталях и в зоне СВО. Волонтер 36 раз ездил «за ленточку» на собственном автомобиле. Павел доставляет грузы, которые собирают региональные отделения Союза отцов России и Союза пенсионеров России. Общими усилиями за 3,5 года было перечислено более 15 млн рублей.
Мероприятие продолжил праздничный концерт. Программа состояла из лирических и патриотических вокальных и танцевальных номеров. На сцене выступили лучшие коллективы из муниципалитетов Нижегородской области: Краснобаковского, Лысковского, Воскресенского округов, города Дзержинска, рабочего посёлка Пильна. Завершился концерт финальной песней, которую исполнили все участники вместе со зрителями.
«Я считаю, что память священна для всех поколений. Сегодняшнее мероприятие посвящено истории России через историю каждой семьи. Люди пришли с портретами своих родных. Это живая связь, когда за каждым портретом — судьба человека. Память о подвиге предков и современников объединяет нас. Мы обязаны беречь её и передавать дальше», — отметила заместитель председателя Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Татьяна Богданова.
В фойе была развернута тематическая фотозона и организованы мастер-классы. Белый мишка — ростовая кукла, символ партии — развлекал гостей и создавал праздничное настроение.
Большой популярностью пользовался «Открытый микрофон». Участники праздника могли продемонстрировать свои таланты. Гости читали стихи и исполняли песни под гитару, гармонь и хором. Все творческие номера были посвящены теме Великой Отечественной войны и Победы.
«Я всю жизнь занимаюсь художественной самодеятельностью. Сегодня вот планируем выступление под гармонь, споем “Катюшу”. Впечатления замечательные — я даже слов не нахожу, это будет отлично! Я человек в возрасте, мне уже 75 лет, редко бываю на таких мероприятиях, но меня приглашают — и я рад. Поздравляю всех с наступающим Днём Победы! Желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой, чтобы люди были добрыми, отзывчивыми и дарили друг другу любовь», — поделился гость праздничного мероприятия Александр Кощеев.
Напомним, проект «Старшее поколение» реализуется в Нижегородской области более десяти лет. Инициатива охватывает различные сферы жизни людей серебряного возраста: здоровье, образование, досуг, волонтерство и другие. Особое внимание уделяется связи поколений и участию активистов в патриотическом воспитании молодежи.
