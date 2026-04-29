Литва с 3 мая ограничит ввоз топлива из России и Беларуси: не более 200 литров в стандартных баках

Литва с 3 мая запретит въезд транспортных средств из России и Беларуси, если в их штатных топливных баках находится более 200 литров топлива. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в среду, 29 апреля.
Речь идёт о любых транспортных средствах, оборудованных заводскими баками, из которых горючее напрямую поступает в топливную систему, используется в охлаждении или иных технических системах. Ограничение касается всех типов транспорта, для которых такие баки предусмотрены производителем.
Мера будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Решение властей Литвы ограничить объём топлива в бензобаках грузовиков 200 литрами может привести к росту цен на перевозки из Калининграда на основную территорию России и обратно. Такое мнение «Клопс» высказал руководитель транспортной компании «Сталена», президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз, комментируя действия правительства соседней республики.