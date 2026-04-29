Ростовский ипподром обратили в доход государства

Активы бывшего главы Ростовской области и остальных участников процесса, связанного с ипподромом донской столицы, обратили в доход государства. Решение вынесли в Октябрьском районном суде Краснодара. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как уточнили в инстанции, поводом для подачи иска стали «нарушения закона о противодействии коррупции при распоряжении имуществом государственного предприятия “Ростовский республиканский ипподром”.
На слушаниях установили, что изначально ипподром представлял собой единый комплекс со стадионом, 65 административными и промышленными зданиями площадью в 19,5 тысячи кв. метров и коммунальной инфраструктурой. Комплекс включал 27 га земли в центре города.
В 2000 году активом решил завладеть основатель одного из крупных сельскохозяйственных холдингов. По данным суда, предприниматель задействовал коррупционные связи с экс-губернатором Ростовской области и его заместителем. В итоге ипподром обанкротили, а затем продали предпринимателю за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости в 2 млрд рублей.
Еще несколько объектов комплекса за отдельную плату получил другое подконтрольное лицо бывшего заместителя экс-губернатора. Это имущество реализовали за 300 тысяч рублей при фактической стоимости в 20 млн рублей.
К 2008 году отчуждение имущественного комплекса ипподрома завершили. Произошла незаконная передача 27 га по цене в 48 млн рублей при рыночной цене в 1,8 млрд рублей.
Суд установил, что «выведенную противоправным путем федеральную собственность основатель сельскохозяйственного холдинга по целевому назначению не использовал, средства в ее развитие не вкладывал». Более того, за счет имущества ипподрома, по данным суда, он получил кредитные займы на 3 млрд рублей. Эти деньги пошли на капитализацию другой бизнес-структуры в Ростовской области и на Кубани.
Позже предприниматель создал два общества с ограниченной ответственностью. Одной из компаний он передал 46 строений и три земельных участка ипподрома, а остальное имущество оформил на вторую компанию. После 2022 года он продал обе ООО строительному холдингу. 2,7 млрд рублей от этой сделки были в итоге выведены на счета в Турции и Казахстане.
— Суд пришел к выводу, что действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния и оцениваются как незаконные. Выявленные нарушения по неправомерному обогащению отнесены к актам коррупции, угрожающим стабильности и безопасности общества, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
Доли в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащих и подконтрольных вышеуказанным участникам процесса, признали незаконным доходом. В доход Российской Федерации были обращены доли двух ООО, проданных строительному холдингу, а также еще 25 коммерческих организаций.
