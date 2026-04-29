Лекторы общества «Знания» призвали читать классику и смотреть советские фильмы

Около тысячи школьников, студентов и работающей молодежи стали участниками просветительского марафона Знание. Первые, который проходит в Нижнем Новгороде с 29 по 30 апреля. В этом году марафон посвящен Году единства народов России, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Организатором выступило Российское Общество «Знание», в числе спикеров — деятели науки, искусства, известные спортсмены. На марафоне побывала корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Муниципальная служба — это тоже передовая.
Есть такая профессия — родину защищать. О том, что как сегодня герои СВО могут проявить себя на государственной службе, и почему так важно знать свою историю, рассказал кавалер трех орденов Мужества, участник СВО и программы «Время героев», председатель городской думы города Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
«Муниципальный служащий — это тоже герои, это тоже передовая, — говорит он. — На этой службе также надо заботиться о людях и делать жизнь лучше. Поэтому президент страны и инициировал программу, чтобы участники СВО стали руководителями муниципального, регионального, федерального уровня. Я больше 25 лет прослужил в армии. Очень сложно подобрать программу обучения для людей с разным уровнем образования, но нашим наставникам это удалось».
Евгений Чинцов рассказал ребятам о своем историко-патриотическом проекте «Единство — путь к Победе», представляющим собой интерактивный маршрут по знаковым достопримечательностям Нижнего Новгорода, которые объединены темой подвига земляков во имя Отечества. Проект вошел в топ-110 проектов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», став единственным финалистом от Нижегородской области.
«Моё оружие-камера и микрофон».
О своей работе в зоне СВО рассказал военный корреспондент Дмитрий Радченко.
«Работа военного корреспондента — это тактика бесконтактного боя, — отметил он. — Ты не имеешь права брать орудие — твое орудие камера и микрофон. Но военкоры — одна из главных целей для дронов противника. В командировке в зону СВО надо продумывать маршрут, думать, как заехать в зону боевых действий и как оттуда выехать. Бывает, приходится ждать, чтобы заехать, несколько дней — проще это сделать в туман или дождь, когда у вражеских дронов усложняется логистика. Там тебя всегда должен сопровождать кто-то из военных — они знают, куда можно пройти, где прошло разминирование, а где нет, где ближайшее укрытие. Когда я ехал в первую командировку в 2022-м, я не знал, чего нужно бояться, во второй раз уже это понимаешь, но ты должен перебороть страх. Мы стараемся давать информацию оттуда максимально объективно — передаём не своё мнение, а слова людей, находящихся в разных местах. И ещё я знаю, что письма детей на фронт реально спасают — это как дополнительная пластина в бронежилет».
«Писатели в ответе за все».
Предоставить писателей вне политики невозможно, они в ответе за все, уверен писатель, подполковник, лектор российского общества «Знание» Захар Прилепин.
«Это касается и поэтов, и музыкантов, и кинорежиссеров. Те кто говорит, что не за что не отвечает — бесполезен, — подчеркивает Захар Прилепин. — Человек — существо преодолевающее. Ситуация преодоления и создала человека. Недаром наивысший взлёт культуры всегда связан с кризисом, когда человек сталкивается с трудностями и понимает, для чего он и был создан. В состоянии покоя мы начинаем деградировать, перестанем развиваться».
Захар Прилепин рассказал также, почему в своей новой книге «Тума» он обратился к 17 веку, к образу Степана Разина.
«Нам близки такие персонажи из 17 века, как пираты, д’Артаньян, первые исследователи Америки, а вот своих героев того же времени мы знаем мало, — считает он. — Например, мало кто знает, что треть дворянства произошли из орды. Нужно открывать собственную историю, она не менее яркая. Чем больше страна, тем она богаче с политической и культурной точки зрения».
Спикеры призвали ребят читать русскую классику, в которой есть ответы на все вопросы современности. И обязательно смотреть советские фильмы о Великой Отечественной войне, в которых показан подвиг нашего народа.
