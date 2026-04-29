Нижегородский суд отказал в банкротстве экс-депутата Александра Глушкова

Бывший глава Балахнинского района погасил часть налоговой задолженности, чтобы избежать статуса банкрота.

Арбитражный суд Нижегородской области отказал налоговой службе в признании банкротом бывшего депутата регионального Заксобрания и экс-главы МСУ Балахнинского района Александра Глушкова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Ранее инспекция ФНС выставила осужденному за коррупцию политику требования на сумму 755 тысяч рублей.

Александр Глушков, отбывающий наказание в колонии за мошенничество и взятки, добровольно уплатил в бюджет 500 тысяч рублей. Таким образом, остаток долга оказался ниже установленного законом порога, необходимого для инициирования процедуры банкротства. Суд прекратил производство по делу в отношении бывшего чиновника.

Параллельно в суде рассматривается аналогичный иск к его брату, бывшему муниципальному депутату Владимиру Глушкову. Налоговые органы пытаются обанкротить его из-за задолженности в 1,5 миллиона рублей. Оба брата были осуждены в рамках одного уголовного дела, связанного с махинациями с муниципальной недвижимостью.

