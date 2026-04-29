На Дону майские праздники пройдут без магнитных бурь

Об этом можно судить по графикам, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Майские праздники в Ростовской области ожидаются без магнитных бурь, следует из графиков, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, магнитный фон останется спокойным на протяжении почти всех праздничных дней. Небольшое повышение активности возможно лишь 7 мая, однако оно не достигнет уровня магнитной бури. Слабые бури уровня G1 с Кр‑индексом 5 прогнозируются только в середине месяца — 15 и 16 мая.

Метеозависимым людям в периоды возмущений магнитосферы специалисты рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.