В Пермском крае не выявили превышение вредных веществ в воздухе

В Пермском крае не выявили превышение вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 29 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор провел мониторинг качества атмосферного воздуха после атаки БПЛА на промышленную площадку в Пермском крае, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано, угроз для жителей нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В среду утром Махонин написал в канале на платформе «Макс», что вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, произошло возгорание, люди не пострадали.

«Заслушал доклады по вопросам безопасности жителей и экологической обстановке. Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей и окружающей среды нет», — написал он в канале на платформе «Макс».

Глава региона также отметил, что поручил обеспечить круглосуточный контроль за обстановкой и держать связь со всеми службами до полного завершения работ.

