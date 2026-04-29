Симфонические премьеры, балет «Спартак» и аниме «Возвращение кота» на большом экране

В ростовских кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» с четверга можно посмотреть премьеру этой недели — итальянскую драму «Грация» режиссера Паоло Соррентино. По сюжету Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить ее вновь. Мариано — президент Италии и готовится покинуть пост, но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. Фильм был номинирован на премию «Золотой лев», а исполнитель главной роли Тони Сервилло получил Кубок Вольпи — приз за лучшую мужскую роль.