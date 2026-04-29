Волгоградским ветеранам выплатят в честь Победы по 80 тысяч рублей

В Волгоградской области региональный комитет социальной защиты утвердил порядок единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. В честь 81-й годовщины фронтовики получат по 80 тыс. рублей.

Согласно опубликованному 29 апреля на сайте областной администрации документу, на денежные средства смогут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях 1941−1945 годов.

Кроме того, по 10 тыс. рублей власти выплатят постоянно проживающим на территории региона гражданам, работавшим в период войны на объектах ПВО, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда», проработавшим в тылу более 6 месяцев, награждённым орденами/медалями СССР за самоотверженный труд, несовершеннолетним узникам концлагерей и вдовам ветеранов, которые не вступили в повторный брак.

Отметим, все средства будут перечислены в автоматическом режиме без подачи заявлений в течение 2 квартала 2026 года. Средства поступят из областного бюджета на банковские счета перечисленных категорий граждан или будут доставлены сотрудниками «Почты России».

Фото из архива ИА «Высота 102».