Волгоградским ветеранам выплатят в честь Победы по 80 тысяч рублей

Кроме того, по 10 тыс. рублей власти выплатят постоянно проживающим на территории региона гражданам, работавшим в период войны на объектах ПВО, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», «Жителю осажденного Сталинграда», проработавшим в тылу более 6 месяцев, награждённым орденами/медалями СССР за самоотверженный труд, несовершеннолетним узникам концлагерей и вдовам ветеранов, которые не вступили в повторный брак.