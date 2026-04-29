Буклет «Предгорные территории Краснодарского края» выпустили для туристов

Буклет «Предгорные территории Краснодарского края» выпустили в Краснодарском крае при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Проект направлен на то, чтобы привлечь жителей и гостей региона к путешествиям по природным достопримечательностям Кубани и напомнить, что Краснодарский край — это не только морское побережье.
Чтобы сделать издание максимально наглядным, авторы выбрали визуальную концепцию, основанную на принципе: минимум текста и декоративных элементов — максимум пространства для иллюстраций. Пилотную партию напечатали тиражом 400 экземпляров.
Основу фотобанка буклета составили работы Александра Рябухина и Михаила Манвелова, а также кадры, предоставленные партнерами. Кроме того, чтобы путешественникам было проще планировать маршруты, издание дополнили картой с отмеченными локациями природных объектов Краснодарского края.
