Прокопович: «Модернизация трамвайной сети дает вторую жизнь трамваю»

Комплексная модернизация трамвайной сети дает вторую жизнь нижегородскому трамваю. Об этом заявил председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта Станислав Прокопович, комментируя назначение Леонида Самухина министром транспорта и автомобильных дорог региона.
«Назначение министром транспорта Леонида Самухина — человека, который знает эту сферу изнутри, искренне болеет за своё дело и готов работать на благо людей, — на мой взгляд, удачное кадровое решение. Особенно с учетом того, что сейчас мы являемся участниками серьёзных изменений в транспортном обслуживании населения», — отметил Прокопович.
Разработка новой маршрутной системы Нижегородской агломерации позволяет объединить разные виды общественного транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров на фоне увеличивающегося пассажиропотока и учитывать региональные процессы интеграции, а также развитие муниципальных районов, включая «Большой Нижний» в новых границах.
Нижний Новгород известен как родина российского трамвая, и его широкая модернизация — это не просто дань истории, а амбициозный проект, который вдохнет новую жизнь в нижегородский трамвай и интегрирует его в общую транспортную сеть. В рамках этого идет масштабная работа: реконструкция почти 150 км путей, строительство 15 новых тяговых подстанций и замена почти двухсот вагонов. Уже сейчас на профильной комиссии гордумы отмечают положительные моменты — уменьшение шума и вибрации, что особенно важно для центра города с его историческими зданиями. Мы, депутаты, лично проверяли работу новых вагонов «МиНин», они значительно повышают комфорт пассажиров, включая маломобильных людей.
«Конечно, такие масштабные мероприятия, выполняемые командой под руководством регионального правительства, затрагивают интересы многих жителей Нижнего Новгорода. Я уверен, что новый министр транспорта сможет эффективно реализовать этот проект с учетом нужд участников транспортной системы и всех горожан», — подвел итог Станислав Прокопович.
Напомним, что губернатор Глеб Никитин подписал указ о назначении Леонида Самухина министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. С декабря 2019 года Самухинзанимал должность директора ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».