Прокопович: «Модернизация трамвайной сети дает вторую жизнь трамваю»

Нижний Новгород известен как родина российского трамвая, и его широкая модернизация — это не просто дань истории, а амбициозный проект, который вдохнет новую жизнь в нижегородский трамвай и интегрирует его в общую транспортную сеть. В рамках этого идет масштабная работа: реконструкция почти 150 км путей, строительство 15 новых тяговых подстанций и замена почти двухсот вагонов. Уже сейчас на профильной комиссии гордумы отмечают положительные моменты — уменьшение шума и вибрации, что особенно важно для центра города с его историческими зданиями. Мы, депутаты, лично проверяли работу новых вагонов «МиНин», они значительно повышают комфорт пассажиров, включая маломобильных людей.