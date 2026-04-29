Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Махонин рассказал подробности об атаке беспилотников на Пермь

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности населения и состоянию окружающей среды.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае прошло заседание оперативного штаба с участием представителей силовых структур, антитеррористической комиссии и регионального правительства. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Причиной внештатной ситуации стало возгорание на промышленном объекте после удара вражеского беспилотника. Экстренные службы быстро отреагировали и действовали слаженно. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий происшествия», — сообщил губернатор.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности населения и состоянию окружающей среды. Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха — превышений вредных веществ не выявлено. По данным экспертов, угрозы для жителей и экологии нет.

Руководством региона поручено организовать круглосуточный контроль ситуации и обеспечить постоянное взаимодействие всех служб до полного завершения работ.

Отмечается, что ситуация находится на личном контроле главы региона.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше