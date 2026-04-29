Губернатор Махонин рассказал подробности об атаке беспилотников на Пермь

В Пермском крае прошло заседание оперативного штаба с участием представителей силовых структур, антитеррористической комиссии и регионального правительства. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.
«Причиной внештатной ситуации стало возгорание на промышленном объекте после удара вражеского беспилотника. Экстренные службы быстро отреагировали и действовали слаженно. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий происшествия», — сообщил губернатор.
Отдельное внимание уделили вопросам безопасности населения и состоянию окружающей среды. Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха — превышений вредных веществ не выявлено. По данным экспертов, угрозы для жителей и экологии нет.
Руководством региона поручено организовать круглосуточный контроль ситуации и обеспечить постоянное взаимодействие всех служб до полного завершения работ.
Отмечается, что ситуация находится на личном контроле главы региона.