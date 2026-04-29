Создан препарат, сворачивающий кровь в ране за несколько секунд

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Канадские и американские биологи создали полимер, который заставляет кровь сворачиваться внутри ран за несколько секунд и при этом способствует образованию тромбов, которые в разы превосходят их природные аналоги по прочности и клейкости. Это позволит быстро останавливать даже очень тяжелые кровотечения, сообщила пресс-служба канадского Университета Макгилла.
«Данную технологию можно применять как с использованием особым образом обработанной крови как самих пациентов, так и доноров с подходящей группой крови. В первом случае подготовка препарата займет 20 минут, тогда как в случае с донорской кровью на это уйдет около 10 минут. Это позволяет использовать ее для спасения жизни пациентам в отделениях неотложной помощи, лечения тяжелых ран и в других схожих ситуациях», — заявил профессор Университета Макгилла (Канада) Ли Цзяньюй, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, природные тромбы возникают в результате сложной цепочки взаимодействий между поврежденными стенками сосудов, тромбоцитами и белками крови. В конечном итоге они приводят к формированию «пробки» из белка фибрина, внутрь которой часто попадают другие компоненты крови, в том числе красные кровяные клетки-эритроциты. Они ухудшают механические характеристики тромба и замедляют его формирование, из-за чего организм часто не способен сам остановить сильные кровотечения.
Канадские и американские биологи разработали подход, который позволяет модифицировать поверхность красных кровяных клеток таким образом, что они будут не ухудшать, а повышать прочность формирующегося тромба, а также ускорять процесс его образования в 13 раз. Для этого необходимо извлечь эти клетки из кровотока, обработать их при помощи набора из двух коротких органических молекул и вернуть назад в рану.
В результате этого за несколько секунд возникает гелеобразный полимерный материал, так называемый «цитогель», который превосходит природные тромбы по клейкости примерно в четыре раза, и в 13 раз — по прочности. Как отмечают ученые, процесс образования «цитогеля» не сопровождается побочными реакциями с участием других компонентов крови, благодаря чему он полностью безопасен для организма пациента.
Работу этого полимерного «клея» для ран ученые проверили в опытах на крысах с тяжелыми повреждениями сосудов печени. Разработка ученых полностью остановило кровотечение всего через пять секунд после введения этого материала в рану, что позволило избежать тяжелых потерь крови. Также «цитогель» сильно ускорил заживление поврежденной печени и предотвратил образование шрамовой ткани внутри органа, что делает его особенно интересной альтернативой для уже применяемых в медицине коагулянтов, подытожили ученые.