В Калининградской таможне рассказали о работе постов в майские праздники

Ряд постов работает в круглосуточном режиме.

В праздничные и выходные дни с 1 по 10 мая таможенные посты Калининградской областной таможни будут работать в штатном режиме. Изменений графика работы не планируется. Об этом сообщила пресс-служба.

Таможенные посты Аэропорт Калининград, ЖДПП Нестеров, МАПП Багратионовск, МАПП Советск, МАПП Чернышевское, Балтийск, Морской порт Калининград им. Н. С. Хазова, Светлый, МАПП Мамоново-2 работают в круглосуточном режиме.

Таможенные посты Багратионовский, Московский, Черняховский, Советский, Центральный, Калининградский (центр электронного декларирования) будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Калининградский акцизный таможенный пост работает по пятидневке: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:45, а в пятницу — с 9:00 до 16:30.

Ранее сообщалось, что из-за прогнозируемого сезонного увеличения транспортного потока из Польши в Калининградскую область на период весенних каникул таможенные органы усилили дежурные смены.

