5 мая в Воронеж прибудет список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

Святыню доставят в Благовещенский кафедральный собор Воронежа.

В рамках автомобильного крестного хода по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии и по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в Воронежской епархии с 5 по 25 мая будет пребывать список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская).

Фото Воронежской митрополии.

Святыню доставят в Благовещенский кафедральный собор Воронежа 5 мая. А ее торжественная встреча состоится в 12:00. После этого в актовом зале собора все желающие смогут бесплатно посетить мероприятие, на котором расскажут об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы.

Святыня пробудет в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая 14:00 включительно. Затем икона будет пребывать в храмах Воронежской епархии.