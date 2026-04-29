5 мая в Воронеж прибудет список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В рамках автомобильного крестного хода по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии и по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в Воронежской епархии с 5 по 25 мая будет пребывать список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская).
Святыню доставят в Благовещенский кафедральный собор Воронежа 5 мая. А ее торжественная встреча состоится в 12:00. После этого в актовом зале собора все желающие смогут бесплатно посетить мероприятие, на котором расскажут об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы.
Святыня пробудет в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая 14:00 включительно. Затем икона будет пребывать в храмах Воронежской епархии.