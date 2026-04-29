Создана вакцина, запускающая выработку антител к самой стабильной части ВИЧ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Биологи разработали прототип вакцины от ВИЧ, которая заставляет иммунную систему вырабатывать антитела к самой стабильной части белка Env, составляющего основу оболочки вируса. Эти антитела способны нейтрализовать широкий набор штаммов ВИЧ, сообщила пресс-служба Каролинского института (KI).
«Проведенное нами исследование показывает, что мы можем использовать вакцины для того, чтобы нацеливать иммунную систему на выработку антител к данной специфической части белков, составляющих основу оболочки ВИЧ. Это важный шаг на пути к созданию первых полноценных вакцин от вируса иммунодефицита, и сейчас мы активно обсуждаем то, как можно проверить эту стратегию в клинических испытаниях», — заявила профессор KI Гунилла Хедестам, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как объясняют биологи, организм некоторых носителей ВИЧ со временем начинает вырабатывать антитела, нейтрализующие широкий набор штаммов вируса иммунодефицита и в теории способные защитить организм здорового человека от заражения. Значительная часть этих молекул соединяется с так называемой вершиной белка Env, из которого состоит оболочка вируса иммунодефицита.
Структура этой вершины почти не меняется со временем, что делает ее перспективным кандидатом на роль основы от универсальной вакцины, которая обучит иммунитет распознавать и уничтожать большинство распространенных штаммов этого патогена до того, как он успеет укорениться в организме и разрушить иммунную систему.
В прошлом ученые уже пытались создать подобные вакцины, однако этому мешало то, что вершина Env окружена набором из множества углеводных молекул. Шведские и американские молекулярные биологи обошли эту проблему, разработав подход, позволяющий вставлять большое количество копий вершин белка Env в жировые наночастицы — липосомы. Это позволяет иммунным клеткам активно взаимодействовать с данными фрагментами оболочки вируса, учиться их распознавать и вырабатывать к ним антитела.
Работу нескольких прототипов подобной вакцины от ВИЧ ученые проверили в опытах на 12 макаках-резусах. Периодические инъекции этих жировых частиц привели к тому, что иммунитет всех обезьян начал вырабатывать антитела, способные нейтрализовать широкий набор штаммов ВИЧ и похожие по структуре и принципу работы на их аналоги в организмах носителей вируса. Это дает надежду на то, что введение данной вакцины в организм здоровых людей поможет защитить их от заражения широким набором вариаций ВИЧ, подытожили ученые.