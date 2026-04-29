Создана вакцина, запускающая выработку антител к самой стабильной части ВИЧ

«Проведенное нами исследование показывает, что мы можем использовать вакцины для того, чтобы нацеливать иммунную систему на выработку антител к данной специфической части белков, составляющих основу оболочки ВИЧ. Это важный шаг на пути к созданию первых полноценных вакцин от вируса иммунодефицита, и сейчас мы активно обсуждаем то, как можно проверить эту стратегию в клинических испытаниях», — заявила профессор KI Гунилла Хедестам, чьи слова приводит пресс-служба института.