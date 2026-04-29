В Петербурге отремонтируют улицы к мемориалам Великой Отечественной войны

Улицы, ведущие к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, отремонтируют в 2026 году в Санкт-Петербурге. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Ремонт затронет несколько районов и ключевые магистрали, которые ведут к мемориалам и местам захоронений. В первую очередь работы пройдут в Калининском районе: там обновят покрытие проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта, ведущих к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Это одно из крупнейших захоронений времен Второй мировой войны: в 186 братских могилах покоятся более 470 тыс. человек — это жертвы блокады и бойцы Ленинградского фронта.
Также специалисты выйдут на объекты в Пушкинском районе. Там приведут в нормативное состояние Петербургское шоссе на участке от Витебского проспекта до Пулковского шоссе. Эта магистраль обеспечивает подъезд к воинскому кладбищу и сохранившимся долговременным огневым точкам (дотам), напоминающим о героической обороне города.
Еще один важный участок обновят в Выборгском районе — Большой Сампсониевский проспект. Дорожники заменят покрытие проезжей части и локально отремонтируют тротуары, чтобы удобнее было добираться к памятным объектам. Среди них — памятник Военным медикам, стела героям‑ополченцам завода «Красная Заря» и памятник Александру Матросову.
Кроме того, работы запланированы и в Петродворцовом районе: в нормативное состояние приведут участок Морской улицы от Балтийской улицы до Ораниенбаумского шоссе. Этот отрезок ведет к мемориалу Великой Отечественной войны и Мартышкинскому братскому кладбищу советских воинов.
Завершит перечень объектов Красносельский район, где отремонтируют Петергофское шоссе — обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Дорога обеспечивает подъезд к памятнику Защитникам Ленинграда, а также к стеле и якорю Зеленого пояса Славы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.