В Петербурге отремонтируют улицы к мемориалам Великой Отечественной войны

Ремонт затронет несколько районов и ключевые магистрали, которые ведут к мемориалам и местам захоронений. В первую очередь работы пройдут в Калининском районе: там обновят покрытие проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта, ведущих к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Это одно из крупнейших захоронений времен Второй мировой войны: в 186 братских могилах покоятся более 470 тыс. человек — это жертвы блокады и бойцы Ленинградского фронта.