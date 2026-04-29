Более 300 нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Активность клещей заметно выросла: по сравнению с прошлой неделей число обращений увеличилось более чем вдвое, хотя в целом показатель остаётся ниже средних многолетних значений. Чаще всего люди сталкиваются с клещами прямо у дома — почти в половине случаев. Ещё 22% укусов происходят на дачных участках, 15% — в парках и скверах, и только 12% — в лесу.