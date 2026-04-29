Здание-памятник в Советске украшают гравием

О нестандартном решении при ремонте дома-памятника на улице Школьной в Советске рассказали в Фонде капремонта Калининградской области — на фасад крепят камни.
«Чтобы воссоздать аутентичную зернистую фактуру, мы применили мелкий гравий. Каждый камешек вручную монтируем на штукатурке, фиксируем клеевым составом, а затем покрываем краской», — рассказали в ФКР о работах с объектом культурного наследия.
Над входом намерены воссоздать барельеф с номером дома. Он уже готов.
Задачей было и воссоздать утраченный декор с растительным орнаментом, который украшал выступающую часть фасада. Также будут установлены новые двери.