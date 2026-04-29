В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал мужчина

В приграничных районах Курской области фиксируют новые случаи пострадавших от налетов украинских дронов. Очередной инцидент произошел сегодня недалеко от села Песчаное, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
В результате происшествия пострадал 63-летний мужчина, получивший слепые осколочные ранения ног. Сейчас ему оказывают необходимую помощь, а после стабилизации состояния пациента планируют эвакуировать в Курск.
Транспортное средство, попавшее под удар, восстановлению не подлежит — автомобиль уничтожен полностью.
Узнать больше по теме
