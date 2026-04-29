В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал мужчина

63-летний мужчина пострадал при атаке беспилотника на легковой автомобиль в Курской области. Пострадавшего готовят к эвакуации в Курск, транспортное средство не подлежит восстановлению.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В приграничных районах Курской области фиксируют новые случаи пострадавших от налетов украинских дронов. Очередной инцидент произошел сегодня недалеко от села Песчаное, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В результате происшествия пострадал 63-летний мужчина, получивший слепые осколочные ранения ног. Сейчас ему оказывают необходимую помощь, а после стабилизации состояния пациента планируют эвакуировать в Курск.

Транспортное средство, попавшее под удар, восстановлению не подлежит — автомобиль уничтожен полностью.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше