Юноши из «Ротора» сыграли в Волгограде с Академией «Краснодара»

СШ «Ротор» и «Краснодар» обменялись победами в ЮФЛ Юг.

Источник: Комсомольская правда

Юношеская футбольная лига Юг набирает обороты. 29 апреля в Волгограде состоялись перенесенные матчи 3-го тура, в которых юные футболисты «Спортивной школы “Ротор” принимали Академию ФК “Краснодар”, созданную Сергеем Галицким. Причем краснодарские команды в ЮФЛ Юг представлены ребятами, которые на год младше остальных участников турнира. Сегодня футбольные школы выдали результативные игры и обменялись победами.

В игре в ЮФЛ Юг U-15 преимущество было явно за гостями, которые обыграли СШ «Ротор»-2011 со счётом 5:1. Автором забитого у волгоградцев стал Даниил Сидельников. Это поражение стало первым для «сине-голубых» в сезоне.

Поквитались за своих младших однокомандников парни из СШ «Ротор»-2010. Они одержали волевую победу над краснодарцами со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Илья Умеров и Фархад Сеидов.

Юные представители «Ротора» 2011 года рождения в своем возрасте занимают восьмое место в турнирной таблице, футболисты 2010 года рождения располагаются на пятой строчке. В следующем туре «сине-голубые» 2 мая сыграют в Астрахани против «Волгаря». А 10 мая на стадионе «Зенит» состоится волгоградское дерби в ЮФЛ Юг: СШ «Ротор» сыграет с «ФШ имени Леонида Слуцкого».

