Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ предсказал Евросоюзу тяжёлые июль и август

Россия готова продолжать взаимодействие, но на выгодных для себя условиях.

Источник: Клопс.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Евросоюз недооценивает риски и его ждёт отрезвляющий момент уже в июле-августе. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», пишет РИА Новости в среду, 29 апреля.

«Моё предсказание: к июлю, в августе в Евросоюзе будет просто очень тяжело. Они не до конца понимают те вызовы, которые увидят в июле и августе», — сказал Дмитриев.

При этом Россия, по его словам, готова продолжать взаимодействие с европейскими странами, но только на выгодных для себя условиях. Главными партнёрами РФ сейчас Дмитриев назвал азиатские страны — Китай, Индонезию, Малайзию. Там очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, и диалог идёт активный. Большой потенциал он также видит в отношениях с Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.

«Эти новые экономические центры силы активно растут, они хотят взаимодействия с Россией, и именно на них можно фокусироваться», — подчеркнул глава РФПИ.

В России ранее спрогнозировали резкий скачок цен на нефть из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

