Глава РФПИ предсказал Евросоюзу тяжёлые июль и август

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Евросоюз недооценивает риски и его ждёт отрезвляющий момент уже в июле-августе. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые», пишет РИА Новости в среду, 29 апреля.
«Моё предсказание: к июлю, в августе в Евросоюзе будет просто очень тяжело. Они не до конца понимают те вызовы, которые увидят в июле и августе», — сказал Дмитриев.
При этом Россия, по его словам, готова продолжать взаимодействие с европейскими странами, но только на выгодных для себя условиях. Главными партнёрами РФ сейчас Дмитриев назвал азиатские страны — Китай, Индонезию, Малайзию. Там очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, и диалог идёт активный. Большой потенциал он также видит в отношениях с Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой.
«Эти новые экономические центры силы активно растут, они хотят взаимодействия с Россией, и именно на них можно фокусироваться», — подчеркнул глава РФПИ.
