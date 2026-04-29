В Нижнем Тагиле прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Нижнем Тагиле Свердловской области. Мероприятие состоялось при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.
На турнир приехали более 150 юных спортсменов из 25 регионов России — от Севастополя до Мурманской области. Соревнования посвятили памяти детского тренера Николая Шмакова. Среди призеров оказался воспитанник спортивной школы № 3 Нижнего Тагила Даниил Власов — он выиграл бронзовую медаль. К турниру спортсмена готовил тренер Алексей Богданов.
«Здорово, что столько детей занимаются этим видом спортом. И есть тренеры, которые продолжают славные традиции, заложенные Николаем Александровичем Шмаковым», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в мессенджере «МАКС».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.