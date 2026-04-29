В Кремле объяснили отказ от военной техники на параде Победы
Решение провести парад Победы 9 мая в Москве без военной техники связано в том числе с террористической активностью Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Иране пригрозили «беспрецедентным ответом» на блокаду США
Если Вашингтон продолжит блокаду Ормузского пролива, он столкнется с «беспрецедентными военными мерами», сообщил иранский источник Press TV в сфере безопасности.
Захарова: Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю
Черноморским странам НАТО после атаки беспилотников ВСУ на Туапсе следует задуматься, что они занимаются поддержкой террористов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Силуанов рассказал, как бюджет РФ готовят к выходу ОАЭ из ОПЕК
Бюджет должен иметь запас прочности на несколько лет в случае снижения цен на нефть, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Попова сообщила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе
«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось… На сегодняшний день все, что нужно было сделать — сделано… Мы держим ситуацию под контролем очень плотно… Сегодня (риска для здоровья — ред.) нет», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.