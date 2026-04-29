Экс-архитектора фонда капремонта в Калининграде осудили на 4,5 года за подкуп на миллион

Источник: Янтарный край

В Калининграде вынесли приговор бывшему заместителю начальника проектного отдела — главному архитектору проекта регионального Фонда капитального ремонта. Её признали виновной в коммерческом подкупе в особо крупном размере — за ускорение проверок проектной документации она получила больше миллиона рублей.

Следствие и суд установили: с ноября 2021 года по февраль 2024 года женщина ежемесячно принимала деньги от представителя трёх юридических компаний. Суммы переводили на банковские карты и передавали лично. Взамен она ускоряла процедуры документальных проверок проектной документации, которую эти фирмы подавали в фонд. Общая сумма подкупа превысила 1 миллион рублей.

Дело было возбуждено после оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ. На время следствия у фигурантки арестовали недвижимость на 2,6 миллиона рублей, саму её отправили под стражу.

Суд приговорил женщину к 4,5 годам колонии общего режима, штрафу в 1080000 рублей — ровно в размере полученной суммы — и запретил на два года заниматься организационно-распорядительной работой в строительной и архитектурной сфере. Приговор уже вступил в силу.

