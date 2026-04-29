В Нижнем Новгороде пройдет Международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN»

«Мы гордимся тем, что Нижний Новгород примет Международный фестиваль искусств “Человек Альфа / ALFA HUMAN”. Его ДНК напрямую пересекается с духом города, его значением в судьбе России как крупного культурного и научного центра. “Человек Альфа / ALFA HUMAN” — не просто фестиваль академической музыки, это сплав искусства, науки и новаторства. В дни проведения фестиваля практически весь центр города превратится в большое интеллектуальное пространство с научно-просветительской программой, концертными площадками, на которых выступят ведущие российские и мировые исполнители. Масштабная оперная инсталляция на одном из главных символов города — Чкаловской лестнице, выступления в Пакгаузах, которые созданы для концертов классической музыки, и в противовес им — уютные уличные концерты, закрытие фестиваля на Стрелке и другие форматы позволят нижегородцам и гостям города погрузиться почти на две недели в уникальную атмосферу, выходящую за пределы обычных музыкальных мероприятий», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. «“Человек Альфа / ALFA HUMAN — фестиваль-платформа для международного культурного диалога, в котором участвуют музыканты из самых разных стран — России, Франции, Уругвая, Италии, Бразилии, Японии, Армении, Южной Кореи и других. В фестивале принимают участие ведущие дирижеры и хормейстеры современной России — Теодор Курентзис, Федор Безносиков, Федор Леднев, Екатерина Антоненко, Арина Мирсаетова, Любовь Носова. Лучшие российские и международные солисты — вокалисты Хибла Герзмава, Сергей Кузьмин, Яна Дьякова, Мария Калинина, Диляра Идрисова, Александр Воронов, Сергей Годин, Сергей Теленков, Галина Круч, пианисты Борис Березовский, Давиде Ринальди, Виктор Круэль, дирижёр, скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский, гитаристы Игнасио Кореа, Андрес Рей, Эдит Пажо, лютнист Лука Пьянка, скрипачка и пианистка Мария Андреева, оркестр La Voce Strumentale, Российский Национальный оркестр, Государственный академический камерный оркестр России, ансамбль и хор Квеста Музика, хор имени Свешникова, хор Интрада, оркестр и хор Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина и многие другие музыканты с 20 по 31 мая будут радовать своим искусством нижегородцев и гостей города”, — заявил художественный руководитель фестиваля Алексей Трифонов.»Альфа-Банк выступил инициатором и идейным вдохновителем фестиваля «Человек Альфа / ALFA HUMAN». Для нас это новый уровень работы с культурной повесткой и логичное развитие того, что мы уже делаем в креативных индустриях. Этот фестиваль — про восприятие мира человеком через взаимодействие с искусством, музыкой, технологиями. Помимо этого, он становится площадкой для международного диалога: в программе участвуют музыканты более чем из десяти стран. Мы планируем развивать и масштабировать подобный формат, чтобы такие инициативы в целом задавали темп развитию культурной среды России", — отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.