Инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 ввели в эксплуатацию

Введен в эксплуатацию самый мощный энергоблок в России — первый ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) Курской АЭС-2, сообщил департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом» 29 апреля. Электрическая мощность реакторной установки составляет 1 252 МВт. Блок официально переведен в статус действующего, все необходимые документы подписаны.
«Это не только технологический успех и трудовой подвиг большой команды строителей и энергетиков, но и реальное воплощение связи поколений через преемственность опыта и инновации. За все время строительства в проекте приняли участие более 90 тыс. человек и порядка 250 подрядных и субподрядных организаций — от проектирования и поставок до наладки и ввода в работу», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
С 1 мая энергоблок № 1 ВВЭР-ТОИ выходит на рынок энергии и мощности и начнет официально поставлять электроэнергию и мощность для потребителей в рамках единой энергосистемы страны, уточнили в корпорации.
Сейчас на Курской АЭС-2 также ведется сооружение энергоблоков № 2 и № 3 с реакторами ВВЭР-ТОИ. Всего, согласно генеральной схеме развития энергетики в России, здесь предстоит построить четыре новых блока общей мощностью 5 тыс. МВт.
Сооружение энергоблоков № 1, № 2, № 3 и № 4 Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ входит в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года. Всего за этот период в РФ предстоит построить 38 новых энергоблоков в семи регионах. Энергоблоки Курской АЭС-2 — проект, сочетающий в себе передовые технологии, высокую надежность и усиленные системы защиты, соответствующие мировым стандартам. Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 включено в нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», реализуемый в период до 2030 года.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что с 1 января 2026 года энергоблок № 1 Курской АЭС-2 выработал уже свыше 1 млрд кВтч электроэнергии с учетом постепенного увеличения мощности.
