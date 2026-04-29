Все 25 городских фонтанов готовятся к летнему сезону в Нижнем Новгороде

Все 25 городских фонтанов готовы к открытию летнего сезона в Нижнем Новгороде. С конца апреля специалисты проверяют оборудование, выполняют расконсервацию и в тестовом режиме запускают фонтаны, сообщили в департаменте благоустройства администрации города.
У главного городского фонтана на площади Минина и Пожарского уже демонтировали укрытие — в течение зимы оно защищало оборудование от осадков. Также там покрасили верхнюю и нижнюю чаши фонтана и очистили резервуар. После монтажа и проверки насосной техники и дренажной системы специалисты займутся пусконаладкой.
«У нашего исторического фонтана на пл. Минина установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение», — рассказал мастер нагорного водопроводного участка АО «ОКО» Игорь Федин, бригада которого готовит фонтан к работе в летний период.
