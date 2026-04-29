Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский ФК «Победа» дома взял верх над «Ижевском»

Хозяева вырвали 3 очка на 87-й минуте.

Трудную и важную викторию отпраздновали сегодня футболисты нижегородской «Победы», выступающие во второй лиге первенства России (дивизион «Б», 4-я группа).

По ходу встречи подопечные Олега Макеева дважды выходили вперёд, но каждый раз «Ижевск» отыгрывался. И когда уже казалось, что ничьей не избежать, «Победа» на 87-й минуте всё-таки оставила последнее слово за собой — 3:2 (1:1).

У хозяев отличились Роман Артеменко, Артур Максимчук и Илья Кожухарь.

Трио лидеров: «КДВ» (Томск) — 15 очков, «Химик» (Дзержинск) — 12, «Победа» (Нижний Новгород) — 10.

3 мая «Химик» на своём поле впервые встретится с «Победой».

6+