Нижегородский ФК «Победа» дома взял верх над «Ижевском»

Трудную и важную викторию отпраздновали сегодня футболисты нижегородской «Победы», выступающие во второй лиге первенства России (дивизион «Б», 4-я группа).
По ходу встречи подопечные Олега Макеева дважды выходили вперёд, но каждый раз «Ижевск» отыгрывался. И когда уже казалось, что ничьей не избежать, «Победа» на 87-й минуте всё-таки оставила последнее слово за собой — 3:2 (1:1).
У хозяев отличились Роман Артеменко, Артур Максимчук и Илья Кожухарь.
Трио лидеров: «КДВ» (Томск) — 15 очков, «Химик» (Дзержинск) — 12, «Победа» (Нижний Новгород) — 10.
3 мая «Химик» на своём поле впервые встретится с «Победой».
6+