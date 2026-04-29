Для возвращения в РПЛ воронежскому «Факелу» хватит семи очков

За три тура до финиша первой лиги «огнеопасные» единолично лидируют.

Источник: Комсомольская правда

Всего семь очков отделяют воронежский «Факел» от возвращения в РПЛ. За три тура до финиша первой лиги подопечные Олега Василенко лидируют с 61 очком в активе. Второй располагается московская «Родина» (59), третьим — «Урал» из Екатеринбурга (58).

«Огнеопасных» ждут домашние матчи с красноярским «Енисеем», хабаровским СКА и выезд в Ульяновск на встречу с «Волгой». Дабы не зависеть от результатов преследователей, воронежцам для гарантированного повышения в классе нужно набрать не менее семи очков. Тогда даже при трех победах свердловчан наши парни окажутся выше.

О том, какие расклады возможны на финише турнира, читайте в материале «КП-Воронеж».