В городах Золотого кольца пройдет велогонка «Россия»

Велогонка «Россия» в несколько этапов пройдет в городах Золотого кольца. Она начнется 16 мая в Костроме и завершится 12 сентября в Москве. Проведение гонки отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На велогонке ожидается в общей сложности 24 тыс. участников. Этапы пройдут по выходным дням в семи городах Золотого кольца. В каждом из них подготовили свою программу, которая будет интересна всем туристам и местным жителям. Она включает дегустации местной кухни, живые концерты, продажу сувениров и спортивной атрибутики, детские мастер-классы и другие мероприятия. Поездка на один или несколько этапов велогонки позволит проникнуться неповторимым духом города, зарядиться энергией спорта и получить яркие впечатления.
Участвовать в велогонке могут как профессионалы, так и сильные любители. Для велосипедистов без серьезной спортивной подготовки в каждом городе организуют велофестиваль — небольшой маршрут по знаковым улицам города можно будет проехать в комфортном темпе. Ожидается, что в таких заездах примут участие по 2 тыс. человек. Еще по 500 человек соберут беговые экскурсии — такой способ осмотра достопримечательностей, совмещенный со спортивной активностью, становится все более популярным.
Первый этап в Костроме, индивидуальная гонка на дистанции 80 км, рассчитан на 300 участников. Маршрут пролегает за городом, а фан-зону организуют в парке «Берендеевка». 6 июня — групповая гонка Владимир — Суздаль на дистанции 42 км. Затем к гонке присоединяется Ярославль — 20 июня стартует групповая велогонка, дистанция — 70 км. В Иванове гонка на 60 км в формате критериум — преодоление скоростного кольцевого маршрута повышенной сложности — пройдет 18 июля. Затем — групповая гонка в Сергиевом Посаде на 70 км. Завершающий этап, групповая велогонка на 64 км, пройдет в Москве. Всего участники гонки преодолеют 382 км.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.