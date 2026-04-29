«Совсем не смешная ситуация»: калининградской пенсионерке приписали долг по налогам на 888 млн рублей и арестовали счета

Калининградской пенсионерке арестовали счета в банках за мифический долг по налогам в 888,88 млн рублей. Об этом пострадавшая рассказала «Клопс».
Несколько лет назад Валентина Васильевна была директором филиала одной из московских компаний. Кроме того, работала в статусе индивидуального предпринимателя.
«Я закрыла ИП, заплатив все положенные суммы, с тех пор никакой предпринимательской деятельности не веду, — рассказала она. — Когда увидела сообщения о блокировке счетов за якобы долг в 888 888 888 рублей, сразу же позвонила в налоговую, чтобы разобраться. Опыт у меня большой».
По словам калининградки, сотрудник ФНС, изучавший историю взаимоотношений её с бюджетом, словно пересказал Валентине Васильевне всю её жизнь.
«Все малейшие недоплаты, которые случались. Максимальная — невовремя оплатила штраф в 500 рублей. И пени в несколько копеек. Всё прошло перед глазами, — отметила женщина. — В итоге сотрудник признал, что никаких долгов перед бюджетом нет».
В банке, куда позвонила Валентина Васильевна с сообщением об отсутствии долгов, ей сказали, что ограничение введено по требованию не калининградской, а московской налоговой службы.
«Странно, подумала я, — отметила пенсионерка. — Я в Москве никаких дел не вела, там не жила, фамилия у меня редкая, путаницы быть не может, да и ИНН — это уникальный идентификатор. Но в банке ничем меня обрадовать не смогли. Сказали, что если нет долгов, то ситуация разрешится. Я, смеясь, сказала: если бы была должна почти миллиард по налогам, то была бы одной из самых известных женщин России».
В банке, добавила Валентина Васильевна, сообщили, что в последнее время подобные случаи участились.
«Девушка посоветовала мне оформить справку из налоговой об отсутствии задолженности и загрузить в чат службы поддержки, — отметила пострадавшая. — Тогда в течение 72 часов счёт должен быть разблокирован. Смех смехом, конечно. Но ситуация не из самых приятных. Хотя я имею опыт в бизнесе и знаю все нюансы, но всё равно для меня это был большой стресс. И ещё неизвестно, как он отразится на моём здоровье».
Валентина Васильевна обратила внимание на ещё один аспект проблемы: «Я понимаю, что такие долги по налогам — это бред и в конце концов разберутся. А если бы я собралась куда-нибудь лететь, а у меня арестованы счета и введён запрет на выезд из страны? И вот я с билетами, с путёвкой вместе с семьёй прихожу на стойку регистрации, а мне говорят: мадам, вы никуда не летите, оставайтесь дома. Совсем не смешная ситуация!».
