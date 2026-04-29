В селе Киржеманы в Мордовии стартовал ремонт участка дороги

Ремонт участка дороги стартовал в селе Киржеманы Республики Мордовии. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в государственном комитете по транспорту региона.
В порядок приведут 347 метров дороги, которая соединяет деревню Алексеевку и село Киржеманы. Этот участок проходит мимо местной школы, где учатся 110 детей, а также ведет к памятнику павшим воинам — важному месту для жителей села.
Монумент открыли в 1978 году по инициативе ветерана войны Владимира Дмитриевича Бояркина. На нем увековечены имена 148 односельчан, не вернувшихся с фронта. Ежегодно 9 мая туда приходят жители, чтобы возложить цветы и почтить память погибших.
Ремонт позволит сделать проезд безопаснее и удобнее — прежде всего для школьников и тех, кто приезжает к мемориалу. Сейчас дорожники уже сняли старое покрытие методом фрезерования. Далее планируется уложить выравнивающий слой асфальтобетона, укрепить обочины и нанести дорожную разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.