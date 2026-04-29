Власти рассмотрят предложение посадить на Сельме буки и вязы

В сквере на улице Согласия в Калининграде могут появиться крупные деревья. Об этом в эфире проекта «ГорПросвет» 29 апреля сказал главный архитектор города Андрей Анисимов. Гость студии рассказывал о будущем новогоднем оформлении зеленой зоны. А ведущий эфира Александр Попадин вдруг заметил, что зелени в сквере не очень много — деревьев нет.
— Это прекрасное место, чтобы сажать какие-нибудь не обязательно сирени, но что-нибудь высокое. Бук, вяз, например, — заметил Александр Попадин.
Андрей Анисимов тут же согласился.
— Хорошо, мы это предложение передадим коллегам. Мы — за! Мы тоже любим такие деревья. Их не везде, к сожалению, можно сажать. Например, вдоль улиц, внутри тротуаров не всегда крупные деревья правильно сажать. А вот на таких местах, которые не связаны с дорожной инфраструктурой, которые в отдалении от домов, — самое лучшее. Это правильно сажать там крупные деревья, — сказал архитектор.