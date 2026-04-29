Под Волгоградом возбудили дело после гибели 3 человек в перевернувшемся «ВАЗе»

В Волгоградской области до трех человек выросло число жертв ДТП в Ольховском районе. Оно произошло около 18 часов 27 апреля, когда на 102 километре автодороги «Фролово-Ольховка-Липовка» 57-летний водитель не справился с управлением, и «двенадцатая» съехала с проезжей части и кувырком полетела в кювет. После того, как в больнице скончался третий участник ДТП, следователи возбудили уголовное дело, сообщает региональный Главк МВД.