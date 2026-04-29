В Волгоградской области обвиняемому в убийстве судьи дали 22 года колонии

По информации СК, вечером 14 августа 2025 года у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Согласно материалам дела, которое рассматривал Волгоградский областной суд, подсудимому было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия» и «Убийство при отягчающих обстоятельствах».