В Волгоградской области обвиняемому в убийстве судьи дали 22 года колонии

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Сергея Кибальникова, который жестоко убил федерального судью в Камышине Волгоградской области, к 22 годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По информации СК, вечером 14 августа 2025 года у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Согласно материалам дела, которое рассматривал Волгоградский областной суд, подсудимому было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия» и «Убийство при отягчающих обстоятельствах».
«Кибальникову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год шесть месяцев, со штрафом 120 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда, расходов на погребение и организацию похорон, а также взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля.