Подрядчик строительства котельных в тамбовском Котовске стал банкротом

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами ГК «Компьюлинк» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В 2024 году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в СВО. Дело Олега Попова в феврале 2025 года было передано из Тамбова в Москву. Летом его приговорили к 4,5 года колонии общего режима.